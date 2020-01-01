Санкт-Петербург, , 12:51 — REGNUM Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» и сборной России Артём Дзюба поздравил всех с Новым годом. Соответствующее видеообращение 1 января он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

«Всем привет. Первый раз это делаю — хотел бы поздравить всех с Новым годом. Глубоко убежден, что это праздник для близких друзей, для семьи, для тех, кто любит друг друга и ценит. Хочу пожелать, чтобы рядом были близкие, дорогие вам люди. Веселитесь, отмечайте, здоровья вам, счастья, и чтобы детишки радовали, веселились, смеялись», — сказал в своем обращении 31-летний футболист.

Также он выразил надежду на то, что в наступившем новом году все забудут негатив и злость, и будут в наступившем году терпимее и добрее, а также будут уважать и любить.

«Всех с Новым годом», — заключил игрок.

Отметим, в ноябре минувшего года на гостевом матче сборной России в Сан-Марино болельщики скандировали нецензурные выражения в адрес Дзюбы — капитана национальной команды. Затем, в день игры между клубами «Зенит» и московским «Спартаком», полицией был задержан ряд болельщиков, что привело к их протестам.