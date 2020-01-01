Оттава, , 12:31 — REGNUM Российский форвард хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин получил штраф $5 тысяч долларов за удар клюшкой нападающего команды «Оттава Сенаторз» Жана-Габриэля Пажо. Об этом 1 января сообщает официальный сайт НХЛ.

Инцидент случился во время матча регулярного чемпионата 31 декабря, когда в конце третьего периода между хоккеистами началась драка с участием Егения Малкина, Пажо и ещё одного форварда «Оттавы» Брэди Ткачука. Арбитры пытались остановить её и в ходе этого Малкин ударил Пажо в шею клюшкой.

Также известно, что Жан-Габриэль Пажо тоже получил за эту драку штраф, однако на вдове меньшую сумму — $2,5 тысяч. Средства будут направлены в фонд экстренной помощи игрокам.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» уверенно обыграл команду «Оттава Сенаторз» со счётом 5:2. Евгений Малкин набрал в этом матче 3 (2 шайбы + результативная передача) очка.