Мадрид, , 11:47 — REGNUM Испанский нападающий лондонского футбольного клуба «Вулверхэмптон» Адам Траоре, который во время своей игровой карьеры выступал за «Барселону», готов в случае необходимости перейти в мадридский «Реал». Его мнение на эту тему приводит издание Marca.

«Если мне придётся перейти в «Реал», я это сделаю. Я не закрываю никаких дверей», — заявил 21-летний игрок.

Также он указал, что, по его мнению, в случае с его выступлением за каталонский клуб имело место недоразумение, так как случилось — то, что ему не понравилось.

«Я предпочитаю оставить это при себе. В остальном — почему бы не вернуться в Испанию?», — сказал футболист.

При этом он напомнил, что ранее дал обещание стать одним из лучших игроков английского футбольного чемпионата.