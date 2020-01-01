Даллас, США, , 11:39 — REGNUM Хоккейные клубы североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» и «Даллас Старз» сыграют 1 января матч регулярного чемпионата лиги в рамках «зимней классики».

Встреча состоится в Далласе на поле многофункционального стадиона «Коттон Боул», вмещающего 92 100 зрителей.

Напомним, в нынешнем году исполняется 12 лет с начала «зимней классики» в НХЛ.1 января 2008 года прошёл матч в данном формате, с участием клубов «Питтсбург Пингвинз» и «Баффало Сэйбрз».