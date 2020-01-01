Пекин, , 11:37 — REGNUM Ситуацию со статусом натурализованных футбольных игроков уточнила Китайская футбольная ассоциация (CFA). Об этом 1 января сообщает Titan Sport Plus.

По данным источника, в новом сезоне натурализованные игроки в Китае не будут иметь статуса легионеров, несмотря на их национальное происхождение и наличия/отсутствия предков из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря в Китае ввели потолок заработной платы для футболистов, причём максимальный размер зарплаты легионера (€3 млн) более чем полтора раза превышает потолок зарплаты для китайских игроков (1,29 млн).