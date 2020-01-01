Москва, , 10:52 — REGNUM Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) ужесточила требования положения о лицензировании тренеров, внеся в него ярд изменений, что стало ещё одним шагом ВФЛА по борьбе с допингом. Об этом 1 января рассказал антидопинговый координатор федерации Роберт Попов.

«World Athletics (Международная ассоциация легкоатлетических федераций) четко обозначила критерии восстановления. В России должна быть нулевая толерантность к допингу, чтобы занять свои прежние позиции в спорте», — приводит ТАСС слова Попова, который также добавил, что в настоящее время решается вопрос не только лёгкой атлетики, но и всего российского спорта.

Кроме этого, известно, что с 1 января 2020 года ВФЛА не выдать тренеру лицензию, если у специалиста есть непогашенная судимость, административное правонарушение за нарушение антидопинговых правил в течение одного года с вынесения такого решения, а также наличие в течение двухлетнего периода нарушений антидопинговых правил более чем у одного спортсмена, которого готовил тренер до того, как он подал уведомления на получение лицензии.

«Тренеры как родители обязаны следить за своими спортсменами-подопечными. Ведь ни одна мать или ни один отец не хотят, чтобы их дети употребляли наркотики. А допинг в спорте сродни наркотику», — заявил антидопинговый координатор ВФЛА.

Кроме этого, он отметил, что ВФЛА как организация, которая отвечает за развитие легкой атлетики на территории России на основании закона о спорте, является обязанной к принятию мер не только по отношению к нарушившим антидопинговые правила спортсменам.