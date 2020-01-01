Детройт, США, , 10:51 — REGNUM Хоккейный клуб «Детройт Ред Уингз» обыграл команду «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте и закончилась в пользу хозяев со счетом 2:0.

Голами в составе победителей отметились форвард Тайлер Бертуцци, отличившийся на 24-й минуте, и защитник Филип Гронек, забивший шайбу на 60-й минуте в пустые ворота «Шаркс».

Отметим, по итогам встречи «Детройт» набрал 23 очка и по-прежнему находится на шестнадцатом, последнем месте турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Сан-Хосе» 37 очков и последнее, пятнадцатое место на Западе.