Торонто, Канада, , 10:23 — REGNUM Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифз» обыграл команду «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и закончилась в пользу гостей со счетом 1:4.

Гости сразу выглядели предпочтительнее и к середине второго периода вели со счётом 3:0 после голов Александра Керфута (6-я минута), Вильяма Нюландера (20-я) и Остина Мэттьюса (29-я в большинстве).

На 32-й «Миннесоте» удалось отыграть одну шайбу усилиями Райан Сутера, забившего в большинстве, однако на большее их не хватило, и гости победили, забив ещё раз усилиями Джона Тавареса (60-я в пустые ворота).

Отметим, по итогам встречи «Торонто» с 49 очками находится на седьмом месте турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Миннесоты» 43 очка и десятое место на Западе.