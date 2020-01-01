Глендейл, США, , 10:22 — REGNUM Хоккейный клуб «Аризона Койотис» обыграл хоккеистов «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила прошла на льду «Хила Ривер-Арены» в Глендейле и закончилась победой хозяев со счетом 3:1.

Счет в матче открыл форвард «Койотис» Конор Гарланд, отличившийся в большинстве на 9-й минуте. Затем гости счет сравняли усилиями Тайлера Бозака, который забил его на 15-й минуте.

Однако это был их последний успех и далее хоккеисты «Аризоны» ещё дважды отличились и в итоге победили. Голы на счету Фила Кессела (48-я) и Ника Шмальца (60-я в пустые ворота).

Отметим, по итогам встречи в активе «Аризоны» стало 48 очков, что позволяет клубу находиться на пятом месте Западной конференции НХЛ. У «Сент-Луиса» 58 очков, команда продолжает лидировать на Западе.