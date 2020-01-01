Калгари, Канада, , 10:24 — REGNUM Хоккейный клуб «Чикаго Блекхоукс» обыграл команду «Калгари Флеймз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду арены «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и закончилась победой гостей со счетом 3:5.

В составе победителей голы на свой счет записали Олли Мяяття (5-я), Алекс Дебринкэт (6-я в большинстве), оформивший в матче дубль Патрик Кейн (13-я, 60-я в пустые ворота) и Дилан Строум (30-я при игре 4×4).

У «Флеймз» шайбы на счету Сэма Беннета (40-я), Михаэля Фролика (56-я) и Шона Монахана (57-я).

Отметим, по итогам встречи в активе «Чикаго» 42 очка, что позволяет клубу находиться на двенадцатом месте турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. У «Калгари» 45 очков и девятое место.