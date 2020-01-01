Лос-Анджелес, США, , 10:25 — REGNUM Хоккейный клуб «Лос-Анджелес Кингз» обыграл команду «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду арены «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась в пользу хозяев со счетом 5:3.

В составе «Кингз» голами отличились Кайл Клиффорд (6-я минута), Алекс Иафалло (7-я в большинстве), Тайлер Тоффоли (9-я в большинстве), Адриан Кемпе (18-я в большинстве) и Мартин Фрк (42-я в большинстве).

У «Филадельфии» шайбы забили Джастин Браун (35-я), Клод Жиру (48-я в большинстве) и Скотт Лотон (58-я).

Российский форвард «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин отметился результативной передачей, российский же нападающий «Филадельфии» Михаил Воробьев также сделал одну результативную передачу в матче.

Отметим, по итогам встречи «Лос-Анджелес» имеет в активе 38 очков и находится на тринадцатом месте турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. У «Филадельфии» 49 очков и шестое место на Востоке.