Эдмонтон, Канада, , 09:43 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл команде «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась со счетом 7:5 в пользу хозяев.

Матч сложился для «Рейнджерс» драматично. Сначала хозяева уверенно вышли вперед и к 35-й минуте вели в счете 6:0 после голов оформившего в матче хет-трик Джеймса Нила (1-я, 9-я, 34-я минута), Райана Ньюджент-Хопкинса (12-я), Леона Драйзайтля (34-я) и Джоша Арчибальда (36-я).

При этом «Рейнджерс» отыграли пять шайб усилиями Криса Крайдера (40-я), Райана Строма (45-я), Марка Стаала (52-я), российского нападающего Артемия Панарина (53-я), также сделавшего три результативные передач, и Мики Зибанежада (57-я).

Однако решение заменить голкипера шестым полевым игроком в итоге сыграло против них и на 59-й минуте форвард «Ойлерз» Кайлер Ямамото отправил седьмую шайбу в пустые ворота «Рейнджерс» и этим принес своей команде победу.

Отметим, по итогам встречи «Рейнджерс» набрали 42 очка и находятся на одиннадцатом месте турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Эдмонтона» 46 очков и восьмая строчка на Западе.