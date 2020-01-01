Нью-Йорк, США, , 09:24 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Исаев стал победителем в финальном бою с представителем США Джаредом Рошольтом за титул чемпиона в тяжелом весе на турнире Профессиональной бойцовской лиги (PFL), проходившем в Нью-Йорке.

В четвертом раунде Исаев уложил американца в партер, где добил его серией левых боковых, после чего судьи засчитали Ротшольту технический нокаут.

Также российский боец выиграл $1 млн долларов за свою победу.

Отметим, по итогам поединка в активе Али Исаева девять победа в ММА (5 в PFL) без единого поражения. Для Рошольта это воьсмой проигрыш в 28 поединках.