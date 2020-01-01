Сан-Антонио, США, , 09:22 — REGNUM Баскетбольный клуб «Сан-Антонио Спёрс» переиграл в овертайме команду «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Игра проходила на паркете площадки «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио и закончилась со счетом 117:113 в пользу хозяев.

При этом наиболее результативным игроком встречи оказался защитник «Уорриорз» Алек Бёркс, набравший за игру 28 очков. Ещё 25 очков «Голден Стэйт» принёс защитник Гленн Робинсон.

У «Сан-Антонио» самым результативным стал защитник Демар Дерозан, который набрал 24 очка в матче.

Отметим, данная победа стала для «Сан-Антонио» четвертой в последних шести матчах. Для «Голден Стэйт» данное поражение стало вторым подряд.