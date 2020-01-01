Роли, США, , 08:59 — REGNUM Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» обыграл команду «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли и закончилась в пользу хозяев со счетом 3:1.

Счет в матче открыл финский форвард «Харрикейнз» Себастьян Ахо, отличившийся на 2-й минуте в большинстве. Через 2 минуты гости счет сравняли усилиями Макса Доми, однако на этом их хоккейная удача закончилась, и они проиграли, после последовавших за этим голов финского форварда «Каролины» Эрика Хаулы (27-я) и Райана Дзингела (60-я в пустые ворота).

Отметим, по итогам встречи в активе «Каролины» 50 очков и пятое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. У «Монреаля» 42 очка и двенадцатая строчка там же.