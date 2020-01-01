Сакраменто, США, , 08:48 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Клипперс» обыграл команду «Сакраменто Кингз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Голден Уан-центр» в Сакраменто и закончилась со счетом 87:105 в пользу гостей.

Наиболее результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Клипперс» Кавай Леонард, набравший 24 очка за игру. Его одноклубник — лёгкий форвард Пол Джордж, остановился в шаге от трипл-дабла с 21 очком, 11 подборами и 9 результативными передачами.

У «Сакраменто» самым результативным стал форвард Ричаун Холмс, оформивший в матче дабл-дабл с 22 очками и 10 подборами.

Отметим, это четвёртая победа «Клипперс» в семи последних матчах нынешнего сезона НБА. Для «Сакраменто» данное поражение стало восьмым подряд.