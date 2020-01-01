Буффало, США, , 08:41 — REGNUM -яккейный клуб «Тампа» обыграла «Баффало» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду арены «Кибэнк-центр» в Буффало и закончилась в пользу гостей со счетом 4:6.

В составе «Тампы» голами отличились Ондржей Палат (28-я в большинстве), оформивший в матче дубль Алекс Килорн (34-я в большинстве, 49-я), Тайлер Джонсон (37-я), Кевин Шаттенкирк (47-я) и Энтони Чирелли (60-я в пустые ворота).

У их оппонентов голами отличились Конор Шири (20-я), Маркус Юханссон (23-я), Джими Веси (29-я) и Джейк Айдел (30-я в большинстве).

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров и его российский же одноклубник — защитник Дмитрий Орлов, записали на свой счет в игре по одной результативной передаче.

Отметим, по итогам матча «Тампа» находится на восьмом месте турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ, набрав 46 очков. У «Баффало» там же тринадцатая строчка с 41 очком.