Денвер, США, , 08:17 — REGNUM Хоккейный клуб «Виннипег Джетс» обыграл команду «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду арены «Пепси-центр» в Денвере и закончилась победой хозяев со счетом 4:7.

Главным героем встречи стал нападающий «Виннипега» Кайл Коннор, оформивший в матче хет-трик (29-я, 51-я в большинстве, 57-я минута). Также голами отличились оформивший в матче дубль Блейк Уилер (7-я, 58-я в пустые ворота), Марк Шайфли (35-я при игре 4×4) и Николай Элерс (60-я в пустые ворота).

У «Эвеланш» голами отметились оформивший в матче дубль Натан Маккиннон (10-я, 34я в большинстве), Габриэль Ландеског (48-я в большинстве) и Назем Кадри (60-я).

Отметим, по итогам матча в активе «Виннипега» 47 очков и шестая позиция в турнирной таблице Западной конференции НХЛ У «Колорадо» 50 очков и второе место там же.