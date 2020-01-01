Острава, Чехия, , 08:11 — REGNUM Групповой этап молодежного чемпионата мира по хоккею завершен. Соревнования проходят в чешском городе Острава.

По итогам группового этапа определились сборные, которые вышли в четвертьфинал.

Это сборные России, Швейцарии, Канады, Словакии, США, Финляндии, Чехии и Швеции.

Российская молодежная сборная сыграет против Швейцарии, Канады сразится со Словакией, США поиграют против финнов, а Швеция померится силами с Чехией.

Матчи четвертьфинала состоятся 2 января.