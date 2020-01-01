Торонто, Канада, , 08:06 — REGNUM Российский нападающий хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифз» Илья Михеев, получивший сильный порез руки в матче с командой «Нью-Джерси Дэвилз», поздравил всех с Новым годом. Соответствующее сообщение российский хоккеист 1 января разместил на своей странице в соцсети Twitter.

«С Новым Годом, мои друзья!!! Я надеюсь, что 2020 год принесет вам счастье, процветание и крепкое здоровье!», — написал в своем сообщении Михеев.

Также он поблагодарил всех за тёплые пожелания и рассказал, что продолжает поправляться.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря в матче с командой «Нью-Джерси Дэвилз» 25-летний российский хоккеист получил сильный порез левой руки после столкновения с шведским нападающим «Дэвилз» Йеспером Браттом, после чего был направлен в больницу.