Индианаполис, США, , 07:59 — REGNUM Баскетбольный клуб «Индиана Пейсерс» уверенно переиграл команду «Филадельфия Сикерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась на паркете площадки «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе и закончилась со счётом 115:97 в пользу хозяев.

Наиболее результативным игроком встречи оказался литовский форвард «Индианы» Домантас Сабонис, оформивший в матче дабл-дабл с 23 очками и 10 поборами.

У «Сикерс» самым результативным стал защитник Джош Ричардсон, который смог набрать 20 очков за игру.

Отметим, в следующем матче нынешнего сезона НБА «Индиана» 3 января сыграет с клубом «Денвер Наггетс», а «Филадельфия» 4 января встретится с командой «Хьюстон Рокетс.