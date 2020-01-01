Колумбус, США, , 07:48 — REGNUM Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» уверенно обыграл хоккеистов «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ)

Игра проходила на льду «Нейшнвайд-Арены» в Колумбусе и закончилась победой хозяев со счетом 4:1.

Главным героем встречи стал защитник «Джекетс» Зак Веренски, который оформил в матче хет-трик (5-я, 45-я и 49-я минута). Ещё один гол забил его одноклубник Бун Дженкер (36-я в большинстве).

Единственный голу «Пантерз» записал в свой актив Колтон Севьюр, отличившийся на 24-й минуте.

Отметим, по итогам матча «Коламбус» набрал 44 очка и находится на десятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. «Флориды» 45 очков и девятое место там же.