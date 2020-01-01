Оклахома-сити, США, , 07:39 — REGNUM Баскетбольный клуб «Оклахома-Сити Тандер» переиграл команду «Даллас Маверикс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Чизпик Энерджи-Арена» Оклахома-Сити и закончилась победой хозяев со счетом 106:101.

При это наиболее результативным игроком встречи оказался сербский разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич, оформивший в матче дабл-дабл с 35 очками и 10 подборами.

Самым результативными игроками у «Оклахомы» стали итальянский лёгкий форвард команды Стивен Адамс и его немецкий одноклубник — разыгрывающий Деннис Шрёдер, оба набравшие за игру по 20 очков.

Отметим, эта победа стала пятой для «Оклахомы» за последние шесть матчей нынешнего сезона НБА. Для «Маверикс» данное поражение стало четвертым в последних семи играх.