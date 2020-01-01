Парадайс, США, , 07:33 — REGNUM Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» обыграл команду «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайс и закончилась в пользу хозяев со счетом 5:2.

Голами в составе победителей отличились Марк Стоун (15-я минута), Алекс Так (20-я), Райли Смит (38-я), оформивший в матче дубль Джонатан Маршессо (51-я буллит, 59 в пустые ворота).

У «Дакс» шайбы забили Корбиниан Хольцер (8-я) и Якоб Сильверберг (55-я).

Отметим, по итогам матча «Вегас» набрал 50 очков и находится на третьей позиции в турнирной таблице Запада НХЛ. У «Анахайма» в активе 37 очков и тринадцатое место там же.