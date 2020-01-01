Вашингтон, , 07:34 — REGNUM Баскетбольный клуб «Бостон Селтикс» обыграл баскетболистов «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась на паркете площадки «Спектрум-центр» в Шарлотт и закончилась со счетом 92:109 в пользу гостей.

Наиболее результативным игроком встречи оказался лёгкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, который набрал 24 очка за игру. Ещё 22 очка принёс «Селтикс» другой лёгкий форвард Кемба Уокер.

У «Шарлотт» самым результативным стал лёгкий форвард Пи Джей Вашингтон, записавший на свой счет в матче 15 очков.

Отметим, эта победа стала для «Бостона» шестой за последние семь матчей нынешнего сезона НБА. Для «Шарлотт» это шестое подряд поражение.