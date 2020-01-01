Вашингтон, , 07:34 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Йорк Айлендерс» переиграл команду «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ)

Игра проходила на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне и закончилась в пользу гостей со счетом 3:4.

У «Айлендерс» голами отличились оформивший в матче дубль Кейси Сизикас (8-я и 25-я минуты), Брок Нельсон (11-я) и Том Кюнакль (33-я).

В составе «Вашингтона» дублем записал на свой счет российский форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (11-я, 21-я). Еще одну шайбу забил Том Уилсон (15-я).

Также результативные передачи сделали российский капитан столичной американской команды Александр Овечкин и его коллега по клубу — защитник Дмитрий Орлов.

Отметим, по итогам матча «Айлендерс» имеют в активе 53 очками, что позволяет им занимать пятую строчку турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. «Вашингтон» продолжает лидировать на Востоке с 59 очками.