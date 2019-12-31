Москва, , 21:07 — REGNUM Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко выступил с жестким заявлением по итогам выступления «Салавата Юлаева» в Кубке Шпенглера (26−31 декабря 2019 года), где башкирская команда потерпела три поражения со счетом 6:11 и выбыла в четвертьфинале от чешского «Оцеларжи».

"Лига никогда не препятствовала участию в Кубке Шпенглера своих клубов, оставляя при этом окончательное решение на усмотрение их руководства. Однако, учитывая выступление на нынешнем Кубке Шпенглера ХК «Салават Юлаев», считаю нужным отметить следующее. Мы категорически возражаем против того, чтобы клубы КХЛ рассматривали визит на турнир в Швейцарию лишь как паузу в регулярном чемпионате КХЛ, оставляя на второй план спортивные результаты. Подобное отношение к Кубку Шпенглера не только не способствует популяризации бренда клуба и КХЛ, но и наносит вред имиджу лиги», — цитирует Чернышенко пресс-служба КХЛ.

Поражение уфимской команды, которая выставила на старейший европейский клубный турнир неоптимальный состав, болельщики считают закономерным. «Салават Юлаев» находится на финансировании республики и, фактически, не зависит от коммерческой конъюнктуры: руководителям клуба надо согласовывать бюджет с руководством Башкирии, но не обязательно иметь хороший маркетинг, обеспечивать полную заполняемость на домашние матчи. Такой подход позволяет руководству клуба игнорировать мнение болельщиков, но хоккей — именно для болельщиков.

Политолог Дмитрий Михайличенко считает, что ответственность за поражение уфимской команды несёт главный тренер Николай Цулыгин.

«Участие уфимского «Салавата Юлаева» в Кубке Шпенглера (старейший клубный европейский турнир с почти столетней историей) в швейцарском Давосе — это имиджевая история для КХЛ. Лига фактически действует в фарватере основного спонсора «Газпром» и ориентирована на продвижение на европейские рынки. Участие уфимского клуба в турнире заранее обговаривалось и не было сюрпризом для главного тренера. Однако «Салават Юлаев» поехал на турнир без девяти игроков основного состава. Сыгравшие вместо них резервисты и молодежь, к сожалению, не смогли достойно заменить основу, и команда из Уфы бесславно проиграла все матчи с общим счетом 6:11.

На мой взгляд, ответственность здесь несет, прежде всего, главный тренер уфимцев, Николай Цулыгин, который, похоже, изначально не был мотивирован участвовать в турнире и тем более побеждать. Логика Цулыгина в том, что нужно поберечь игроков, они устали и им трудно играть в условиях альпийского среднегорья. Похоже, главного тренера не прельстила ни возможность выиграть престижный турнир, ни солидные призовые. Вообще складывается впечатление, что хоккеистам «Салавата» на фоне скромных бюджетов команд соперника из Чехии, Финляндии, Швейцарии и Канады призовые деньги вообще не интересны. Такая позиция руководства ХК «Салават Юлаев» и удивляет, и нет. Клуб находится на финансировании республики и, фактически, не зависит от коммерческой конъюнктуры: руководителям надо согласовывать бюджет с руководством республики, но не обязательно иметь хороший маркетинг, обеспечивать полную заполняемость на домашние матчи. Такой подход (не мыслимый для современной Европы), позволяет руководству клуба игнорировать мнение болельщиков.

Между тем, не стоит забывать, хоккей именно для болельщиков, матчи, турнира, в которых титулованный «Салават Юлаев» безнадежно проигрывал аутсайдерам чемпионатов Финляндии и Швейцарии, — это удар по репутации и клуба, и КХЛ. Считаю, такой подход проявлением неуважения и к клубу, и к турниру. Не надо забывать, что на этом турнире уфимский клуб представлял весь российский хоккей. Полагаю, Цулыгин должен, как минимум, принести извинения перед своими болельщиками, и лигой, делающей немало для развития профессионального хоккея в России и Европе».