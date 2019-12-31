Острава, Чехия, , 20:06 — REGNUM Молодежная сборная Российской Федерации по хоккею разгромила сборную Германии в матче молодежного чемпионата мира по хоккею. Игра состоялась сегодня, 31 декабря, в чешском городе Острава.

Игра группового этапа завершилась победой российской сборной — 6:1.

Шайбы в ворота немцев забрасывали: Кирилл Марченко (7-я и 14-я минуты), Григорий Денисенко (две шайбы на 35-й минуте), Павел Дорофеев (39 — минута), Дмитрий Воронков (41 — минута), Нино Киндер (58-я минута).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России проиграла хозяевам чемпината чехам (3:4), разбила канадцев (6:0) и уступила сборной США (3:1). Таким образом российская молодежная сборная вышла в плей-офф чемпионата.