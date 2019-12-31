Москва, , 15:20 — REGNUM Защитник московского «Спартака» Аким Тришин признан лучшим новичком Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в декабре. Об этом 31 декабря сообщается на сайте лиги.

Отмечается, что 20-летний Тришин сыграл девять матчей в декабре, в которых забросил одну шайбу и отдал одну голевую передачу при показателе полезности «+1».

Лучшим вратарем стал Якуб Коварж из «Автомобилиста», который провёл девять матчей, семь из которых завершились победами его команды. В двух матчах он не пропустил ни одной шайбы. В среднем за игру он отражал 32,3 броска.

Лучшим защитником декабря признан Микко Лехтонен из «Йокерита», который набрал десять очков в девяти матчах: на его счету три шайбы и семь передач. В этих играх команда одержала семь побед. Общий показатель полезности Лехтонена составил «+10».

Лучшим нападающим назван форвард «Барыса» Роман Старченко. Он стал лучшим снайпером декабря, забросив восемь шайб, из которых три оказались победными. Его команда одержала семь побед при четырех поражениях.

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