Москва, , 15:12 — REGNUM Российская теннисистка Вера Звонарёва пропустит турнир серии «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии (Australian Open). Об этом 31 декабря сообщили в пресс-службе турнира.

Отмечается, что Звонарёва пропустит турнир в связи с травмой левой кисти. По этой же причине она не выступила на Открытом чемпионате США 2019 года.

Добавим, что 35-летняя спортсменка занимает 80-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Её лучшим результатом является выход в финал Открытого чемпионата США (2010) и Уимблдона (2010). Кроме того, в её активе победа на Australian Open в парном разряде (2010) и бронза Олимпийских игр в Пекине в одиночном разряде в 2008 году.

Напомним, Australian Open пройдёт в Мельбурне с 20 января по 2 февраля. 2020 года.

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