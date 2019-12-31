Лондон, 31 декабря 2019, 14:55 — REGNUM Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер стал первым по набранным очкам среди всех тренеров Английской премьер-лиги (АПЛ) за прошедшее десятилетие. Об этом 31 декабря сообщает Sky Sports.
Отмечается, что с января 2010 года «Арсенал» под руководством Венгера, руководившего командой до лета 2018 года, набрал 608 очков, одержав 179 побед, 73 раза сыграв вничью и потерпев 71 поражение.
На втором месте находится экс-наставник «Тоттенхэма» и «Саутгемптона» Маурисио Почеттино (457 очков). Замыкает тройку нынешний рулевой «шпор» Жозе Моуринью (376).
Первая десятка тренеров выглядит следующим образом:
- Арсен Венгер («Арсенал») — 608 очков
- Маурисио Почеттино («Саутгемптон», «Тоттенхэм») — 457
- Жозе Моуринью («Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси») — 376
- Юрген Клопп («Ливерпуль») — 351
- Дэвид Мойес («Вест Хэм», «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Сандерленд») — 326
- Брендан Роджерс («Лестер Сити», «Суонси», «Ливерпуль») — 325
- Тони Пьюлис («Сток Сити», «Кристал Пэлас», «Вест Бромвич», «Мидлсбро») — 321
- Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») — 317
- Марк Хьюз («Фулхэм», «Куинз Парк Рейнджерс», «Сток Сити», «Саутгемптон») — 309
- Алан Пардью («Ньюкасл», «Кристал Пэлас», «Вест Бромвич») — 304.