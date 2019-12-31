Лондон, , 14:55 — REGNUM Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер стал первым по набранным очкам среди всех тренеров Английской премьер-лиги (АПЛ) за прошедшее десятилетие. Об этом 31 декабря сообщает Sky Sports.

Отмечается, что с января 2010 года «Арсенал» под руководством Венгера, руководившего командой до лета 2018 года, набрал 608 очков, одержав 179 побед, 73 раза сыграв вничью и потерпев 71 поражение.

На втором месте находится экс-наставник «Тоттенхэма» и «Саутгемптона» Маурисио Почеттино (457 очков). Замыкает тройку нынешний рулевой «шпор» Жозе Моуринью (376).

Первая десятка тренеров выглядит следующим образом: