Ливерпуль, Великобритания, , 14:25 — REGNUM Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что команда должна выигрывать больше трофеев. Об этом 31 декабря сообщает ESPN.

«Мы должны выигрывать больше и больше трофеев. Возможно, это жадность, но меня это не сильно волнует. Наше желание выиграть премьер-лигу невероятно огромно», — сказал Клопп.

Он добавил, что команде не будет легко, но футболисты будут работать.

Напомним, в сезоне 2018/19 «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов и занял второе место в Английской премьер-лиге (АПЛ). После этого команда стала обладателем Суперкубка УЕФА и победителем клубного чемпионата мира.

В нынешнем сезоне «Ливерпуль» лидирует в АПЛ с большим отрывом. В активе команды 55 очков после 19 матчей. Идущий на втором месте «Лестер» набрал 42 очка в 20 играх.

Читайте также: «Ливерпуль» отправил четыре безответных мяча в ворота «Лестера»