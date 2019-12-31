Ньон, Швейцария, , 14:07 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал имена игроков, ставших главными открытиями нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Об этом 31 декабря сообщается на сайте организации.

В состав символической сборной вошли вратарь Алекс Мерет («Наполи»), защитники Ашраф Хакими («Боруссия»), Бенжамен Павар («Бавария»), Деотшанкюль Упамекано («РБ Лейпциг») и Ренан Лоди («Атлетико»).

Также в сборную открытий Лиги чемпионов включены полузащитники Даниэль Ольмо («Динамо» Загреб), Кай Хаверц («Байер») и Сандер Берге («Генк»), а также нападающие Эрлинг Холанд («Ред Булл Зальцбург»), Лаутаро Мартинес («Интер») и Родриго («Реал»).