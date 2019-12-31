Цюрих, Швейцария, , 13:54 — REGNUM Международная федерация футбола (ФИФА) может изменить правила определения офсайда. Об этом 31 декабря сообщает The Times.

По информации издания, в настоящее время ФИФА рассматривает новый способ определения положения «вне игры». Согласно этому варианту, игрок атакующей команды будет находиться в офсайде, только если всем телом будет ближе к воротам, чем соперник.

Отмечается, что в организации разделились мнения относительно возможного нововведения. Многие считают, что изменение правил приведёт к тому, что нападающие получат значительное преимущество перед защитниками.

Если ФИФА решит внести изменение, то ей необходимо будет обратиться в организацию, отвечающую за правила в футболе, — International FA Board (IFAB). Эта организация проведёт испытание нововведения и внесёт изменение в правила в случае успешного исхода.

Напомним, в последний раз правила определения офсайда менялись в 1990 году. До этого положение «вне игры» фиксировалось, если форвард находился на одном уровне с соперником.

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