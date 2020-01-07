Казань, , 13:48 — REGNUM С 8 по 12 января в Заинске состоятся соревнования в рамках III этапа Кубка России по лыжным гонкам в центре спортивной подготовки «Ялта-Зай». Об этом ИА REGNUM сообщили в минспорте Татарии.

На соревнованиях будут разыграны медали в индивидуальной гонке среди женщин и среди мужчин, а также в спринте свободным стилем, персьюте классическим стилем на 10 и 15км.

Уточняется, что лыжные соревнования такого уровня Татария проведет впервые. Этапы Кубка России по лыжным гонкам традиционно являются самыми массовыми по числу спортсменов — ежегодно регистрируются более 350 лыжников из 42 регионов страны.

В этот раз в соревнованиях примут участие более 40 спортсменов из Татарии.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря российские лыжники выиграли золотые и серебряные награды в мужской эстафете на этапе Кубка мира (КМ) по лыжным гонкам, проходящем в Лиллехаммере. Золотые награды выиграла вторая национальная сборная лыжная команда России в составе Иван Якимушкин, Евгений Белов, Илья Порошкин и Сергей Устюгов, финишировавшая с результатом 1 час 26 минут 46,8 секунды. Серебро мужской эстафеты взяла первая российская национальная команда в составе которой выступали Андрей Ларьков, Илья Семиков, Денис Спицов и Андрей Мельниченко. Её итоговое время составило +1,3 ко времени победителей.