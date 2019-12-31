Питтсбург, США, , 13:43 — REGNUM Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вышел на третье место в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по показателю «очки за матч». Об этом 31 декабря сообщается на сайте лиги.

В текущем сезоне Малкин набрал 38 очков в 26 матчах регулярного чемпионата НХЛ: на его счету 11 заброшенных шайб и 27 результативных передач.

Малкин из-за травмы пропустил половину сезона, однако Малкин вышел на третье место по показателю «очки за матч» (1,46). Выше него находятся только лидеры гонки бомбардиров Коннор Макдэвид (1,54) и Леон Драйзайтль (1,49), выступающие за «Эдмонтон Ойлерз».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Питтсбург» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» со счётом 5:2. Малкин отметился двумя голами и результативной передачей.

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