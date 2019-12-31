Миннеаполис, США, , 12:44 — REGNUM «Миннесота Тимбервулвз» одержала победу над «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась в овертайме со счётом 122:115.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Миннесоты» Спенсер Динуайдди, набравший 36 очков. В составе «Бруклина» наибольшую результативность показал разыгрывающий Шабазз Напьер, на счету которого 24 очка.

В настоящее время «Атланта» занимает 21-е место в турнирной таблице НБА. «Орландо» идёт на 14-м месте.

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