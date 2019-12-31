Орландо, США, , 12:28 — REGNUM «Атланта Хоукс» одержала победу над «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 101:93.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Орландо» Никола Вучевич, набравший 27 очков. В составе «Атланты» наибольшую результативность показал разыгрывающий Брэндон Гудвин, на счету которого 21 очко.

В настоящее время «Атланта» занимает 30-е место в турнирной таблице НБА. «Орландо» идёт на 15-м месте.

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