Вашингтон, , 12:20 — REGNUM «Вашингтон Уизардс» одержал победу над «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 123:105.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Вашингтона» Джордан Макрай, набравший 29 очков. В составе «Майами» наибольшую результативность показал форвард Джимми Батлер, на счету которого 27 очков.

В настоящее время «Вашингтон» занимает 27-е место в турнирной таблице НБА. «Майами» идёт на четвёртом месте.

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