Выкса, Нижегородская область, , 10:02 — REGNUM В Выксе в центральном парке «Лебединый рай» пройдет забег «Начни Новый год здОрОво». Протяженность дистанции символично составит 2020 метров, сообщили ИА REGNUM в правительстве Нижегородской области.

Планируется, что в спортивном мероприятии примут участие около 150 человек. Забег намечен на 12:00 1 января.

После пробежки все желающие смогут окунуться в прорубь, а затем для участников подготовят горячий чай.

ИА REGNUM напоминает, парк «Лебединый рай» был обновлен в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по программе «Формирование комфортной городской среды». Выкса одержала победу в конкурсе «Малые города и исторические поселения». Общая стоимость работ по благоустройству парка составила 161 млн рублей.