Чикаго, США, , 11:40 — REGNUM «Милуоки Бакс» одержал победу над «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 123:102.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Милуоки» Крис Миддлтон, набравший 25 очков. Кроме того, форвард Яннис Адетокунбо сделал дабл-дабл из 23 очков и 10 подборов.

В составе «Чикаго» наибольшую результативность показал защитник Зак Лавин, на счету которого 19 очков.

В настоящее время «Милуоки» занимает первое место в турнирной таблице НБА. «Чикаго» идёт на 19-м месте.

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