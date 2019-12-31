Севилья, Испания, , 11:30 — REGNUM Нападающий сборной Мексики по футболу Хавьер Эрнандес может перейти в один из клубов американской лиги MLS. Об этом сообщает Marca.

«MLS — это отличная лига, которая из года в год становится только лучше», — сказал Эрнандес.

Напомним, в текущем сезоне 31-летний Эрнандес, известный по прозвищу Чичарито, сыграл 13 матчей за «Севилью», в которых отметился тремя голами. До этого он выступал за такие клубы, как «Вест Хэм», «Байер», «Реал Мадрид», «Манчестер Юнайтед» и «Гвадалахару».

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