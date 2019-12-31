Москва, , 10:53 — REGNUM Норвежский шахматист, действующий чемпион мира по классическим шахматам Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу. Об этом сообщается на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Карлсен набрал 16,5 очков из 21. Столько же удалось набрать американскому гроссмейстеру Хикару Накамуре. Однако Карлсен выиграл тай-брейк за золото чемпионата мира.

Третьим стал российский шахматист, 14-й чемпион мира Владимир Крамник, набравший 15 баллов. Четвёртое место занял Александр Грищук, у которого 14 очков.

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