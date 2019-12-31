Москва, , 10:46 — REGNUM Бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Николишин заявил, что в поражении российских хоккеистов от сборной США нет ничего страшного. Об этом 31 декабря сообщает RT.

«Не вижу в этом ничего страшного. Да, проиграли. Но стоит помнить, что в Америке молодёжный хоккей выстроен совсем по-другому», — сказал Николишин.

По его словам, в США собирают команду из 16-летних хоккеистов, всего 30−35 человек, которые в течение года вместе тренируются и играют в одном чемпионате. Поэтому сборная показывает высокие результаты на молодёжных чемпионатах мира.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России проиграла команде США в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею со счётом 1:3.

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