Монреаль, Канада, , 10:39 — REGNUM Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди заявил, что организация способна эффективно бороться с беспрецедентным уровнем жульничества и коррупции. Об этом 31 декабря сообщается на сайте WADA.

Риди подвёл итоги работы перед уходом с поста главы WADA. Он заявил, что особенно рад тому, как WADA отреагировало на допинговый кризис в России.

«WADA показало готовность и способность, наличие знаний и юридических инструментов, чтобы эффективно бороться с беспрецедентным уровнем жульничества и коррупции», — заявил Риди.

Напомним, Риди был главой WADA с 2014 года. С 1 января 2020 года он уходит со своего поста, на котором его заменит представитель Польши Витольд Банька.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря исполком WADA принял санкции в отношении российского спорта, отстранив Россию на четыре года от участия в крупных международных турнирах. В России считают это решение политизированным.

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