Вашингтон, , 09:51 — REGNUM Александр Овечкин, с чьим именем связывают главные достижения российского хоккея, не смог обойтись без громких заявлений и достижений за прошедшую игровую неделю в Национальной хоккейной лиги, в очередной раз приковав к своей личности внимание всего хоккейного сообщества.

28 декабря: Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ.

Пока другие отечественные игроки спокойно проводили свою рождественскую паузу, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сообщил печальную для многих поклонников его игры новость. Нападающий заявил, что принял решение пропустить грядущий Матч всех звезд НХЛ 2020 года, который пройдет с 24 по 26 января в Сент-Луисе.

Напомним, что ранее Овечкин был выбран капитаном сборной «Столичного» дивизиона в результате голосования на официальном сайте НХЛ, в котором мог принять участие любой желающий.

По словам россиянина, он решил воспользоваться отведенной паузой на Звездный уикенд, чтобы восстановить свою форму и начать подготовку к плей-офф. Отметим, что Александр Овечкин уже не в первый раз выступил с подобным заявлением. В прошлом году увидеть великого капитана на Матче всех звезд НХЛ в Сан-Хосе также не удалось.

«Это трудное решение, но я должен прислушаться к своему телу. Мне нужно подготовиться ко второй половине сезона. Я должен быть здоровым и сосредоточиться на других вещах», — цитирует слова Овечкин в своем твиттере журналист издания Washington Post Саманта Пелл.

Однако, не стоит забывать, что подобное решение в исполнении хоть и одного из лучших игроков лиги все равно является дисциплинарным нарушением. Таким образом, аналогично своему прошлогоднему опыту, нападающий будет дисквалифицирован на один матч.

Решение капитана ведущей команды турнирной таблицы чемпионата далеко не связано с ленью или с нежеланием радовать публику. На такое трудное, по отношению к болельщику, решение Овечкина вынуждает загруженный календарь чемпионата, который с годами создает только больше сложностей для россиянина. На плечах уже не молодого Овечкина — игроку недавно исполнилось 34, лежит огромная ответственность за успех своей команды, который непосредственно зависит от состояния самого игрока. Чтобы избавить команду от ненужных хлопот во время сезона, игрок сделал правильный и обдуманный выбор. Лишив себя не самого важного, но забирающего не мало сил события, он дал себе возможность отдохнуть и в спокойном темпе подготовиться ко второй половине регулярного сезона, за которым, в особенности для «Вашингтона», следует плей-офф Кубка Стэнли. Поэтому сделанное Александром Овечкиным заявление несет в себе исключительно стратегический характер, выражая его приоритет в отношении командных успехов, нежели личных.

29 декабря: Овечкин вышел на чистое третье место по голам в большинстве за карьеру в НХЛ.

Но Овечкин не был бы самим собой без пары достижений, оформленных в течение прошедшей игровой недели. В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины Харрикейнз» нападающий «Вашингтона» отметился 24-м голом в нынешнем сезоне. Овечкин опередил Теэму Селянне по количеству заброшенных в численном большинстве шайб за карьеру в НХЛ. На счету россиянина их стало 256, что поставило его на единоличное третьей место в списке лучших игроков по этому показателю. Впереди него только Бретт Халл с 265 голами в большинстве и Дэйв Андрейчук с 274.

Также отметим, что капитан «Кэпиталз» по-прежнему занимает 12-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая Теэму Селянне в два точных броска, на счету которого 684 шайбы за карьеру.

28 декабря: Овечкин находиться в шаге от установления нового рекорда.

Воспитаннику «Динамо» осталось набрать одно очков в овертайме, чтобы выйти на первое место в истории НХЛ.

Александр Овечкин стал одним из организаторов победы «Вашингтона» над «Коламбусом» в рамках очередного матча регулярного чемпионата лиги. Проходившая на домашней арене «Кэпиталз», встреча завершилась ос счетом 2:1 в пользу хозяев по исходу овертайма.

Победную шайбу в овертайме на свой счет записал нападающий Ти Джей Оши, благодаря точной передаче Александра Овечкина, ставшего одним из ассистентов американца во взятии вражеских ворот.

Таким образом, уроженец Москвы набрал свое 36-е очков в овертайма в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги. Овечкин отстает от обладателя рекорда лиги по этому показателю Патрика Элиота, известного по своим выступлениям за «Девилз», всего на один результативный балл.