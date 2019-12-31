Нью-Йорк, США, , 09:44 — REGNUM Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин примет участие в матче всех звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 31 декабря сообщается на сайте лиги.

Отмечается, что Панарин включён в состав команды Столичного дивизиона. Матч пройдёт 24−26 января 2020 года в Сент-Луисе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял решение не участвовать в матче всех звёзд в 2020 году.

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