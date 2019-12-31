Острава, Чехия, , 09:21 — REGNUM Сборная Канады одержала победу над командой Германии в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе канадской сборной шайбы забросили Нолан Фут, Лиам Фуди, Кален Эддисон и Тай Делландреа. У немецкой команды отличился Янник Валенти.

На данный момент сборная Канады занимает второе место в турнирной таблице группы В с шестью очками. Команда Германии идёт на пятом месте с тремя очками.

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