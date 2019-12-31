Красноярск, , 09:13 — REGNUM Самым ярким событием со знаком плюс в Красноярском крае в 2019 году стала XXIX Всемирная зимняя Универсиада. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщил красноярский политолог Дмитрий Золотухин, подводя итоги 2019 года в регионе.

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»Несмотря на критику скептиков, краевым властям и ключевым финансово-промышленным группам удалось построить и модернизировать необходимые для проведения соревнований объекты спортивной инфраструктуры. Наследие Универсиады — это не мифическое словосочетание, а реальный базис будущего развития, как массового спорта, так и спорта высших достижений. Почти все объекты, задействованные в соревнованиях под эгидой мирового студенческого спорта, востребованы и по сей день. Краевые профессиональные команды получили обновленные спортивные сооружения, отвечающие мировым и российским стандартам. Более того, в некоторых спортивных объектах проводятся мероприятия, которые привлекают внимание любителей спорта, как в России, так и за рубежом. Здесь имеется ввиду Чемпионат России по фигурному катанию и бой профессиональных боксеров Дениса Лебедева и Табисо Мчуну, прошедший 21 декабря», — подчеркнул Дмитрий Золотухин.

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Как сообщало ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада состоялась в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Спортсмены из 58 стран боролись за награды в 11 видах спорта.

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