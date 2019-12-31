Москва, , 08:55 — REGNUM Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин дисквалифицирован на один матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 31 декабря сообщается на сайте лиги.

Отмечается, что в матче с магнитогорским «Металлургом» (4:5) Яшкин заработал удаление до конца матча за атаку в область головы и шеи защитника Алексея Береглазова.

Отмечается, что Яшкин пропустит матч с «Куньлунь Ред Стар», а также заплатит денежный штраф.

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